Компания BMW представила седан 5 серии нового поколения.

Фото: Motor.ru / BMW Motor.ru / BMW

Он заметно отличается от предшественника, причем и внутри, и снаружи; оснащен продвинутой мультимедиа и новыми электронными ассистентами. В гамме версий есть гибриды с зарядкой от сети, а также электрические модификации i5. Топовый i5 M60 xDrive располагает двухмоторным полным приводом, выдает 601 лошадиную силу и 820 Нм крутящего момента и разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды — быстрее BMW X5 M.

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Новый BMW 5 Series появится на ключевых рынках уже будущей осенью. Седан заметно больше предшественника, да и выглядит иначе, хотя подобный редуцированный дизайн, где вдобавок «заострено» всё, что только можно, немцы ранее опробовали на X3/X4 и X5/X6.

Штатно «пятерка» оснащена адаптивными светодиодными фарами, рулевым механизмом с переменным передаточным отношением и колесами диаметром 18/19 дюймов. В списке опций — заниженная спортивная подвеска, адаптивные амортизаторы Adaptive Suspension Professional («в базе» у BMW i5 M60 xDrive) и система подавления кренов.

Motor.ru / BMW 5 Series

Motor.ru / BMW 5 Series

Motor.ru / BMW 5 Series

Motor.ru / BMW 5 Series

Широкая гамма версий включает машины с бензиновыми и дизельными «четверками» и «шестерками», гибриды типа PHEV, а также седаны с полностью электрическими силовыми установками. Первыми на рынке появятся 520i (208 л.с., 330 Нм), 530i/530i xDrive (258 л.с., 400 Нм) и 520d/520d xDrive (197 л.с, 400 Нм).

Все машины оснащены восьмидиапазонным автоматом Steptronic Sport и 48-вольтовым стартер-генератором. К весне 2024-го ожидаются 540i xDrive (381 л.с., 540 Нм) и два гибрида с зарядкой от сети: 530e (299 л.с., 450 Нм) и 550e xDrive (489 л.с., 700 Нм).

Motor.ru / BMW 530e

Motor.ru / BMW 530e

Motor.ru / BMW 530e

Электрическая BMW i5 выйдет в версиях i5 eDrive40 (340 л.с., 430 Нм) и i5 M60 xDrive (601 л.с., 820 Нм). Первая разгоняется до ста за шесть секунд ровно, вторая — за 3,8. Обе оснащены батареей емкостью 81,2 киловатт-часа, тепловым насосом и адаптивной системой рекуперации.

Паспортный запас хода — 497—582 километра для i5 eDrive40 и 455—516 для i5 M60 xDrive. Мощность зарядного устройства переменного тока равна 11 либо 22 киловатта, переменного — 205 киловатт. В последнем случае зарядка аккумулятора с 10 до 80 процентов займет около получаса.

Motor.ru / BMW

Motor.ru / BMW

Motor.ru / BMW

Под экологическую стратегию заточено всё производство и даже материалы салона, который впервые полностью веганский. Стандартно для обивки используется кожзам Veganza, а натуральную кожу можно получить, например, заказав отделку BMW Individual Merino в нескольких двухцветных вариантах.

Как и все последние модели, «пятерка» оснащена медиасистемой Live Cockpit Plus с облачной навигацией. Причем по аналогии с i7 M70 xDrive, комплекс перевели на ОС 8.5. Это последнее поколение фирменных интерфейсов BMW с новым дизайном главного экрана, быстрым доступом к часто используемым функциям и организацией меню, как в смартфонах.