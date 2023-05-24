Немецкий автоконцерн Opel показал обновленный хетчбек Corsa шестого поколения. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу бренда.

Новая модель обзавелась обновлённым дизайном, а также улучшенным техническим наполнением. Corsa получит переднюю панель Vizor и матричные фары Intelli-Lux LED, которые не слепят водителей на встречной полосе. При этом задняя часть автомобиля, а также салон остались почти без изменений – автомобиль получил только новый рычаг переключения передач, а также другой трехспицевый мультируль. Среди удобств для водителя Corsa обзаведётся 10-дюймовой мультимедийной системы, которая работает на процессоре Snapdragon.

Зато под капотом изменений гораздо больше – Corsa шестого поколения станет первой моделью Opel с гибридными силовыми установками. В основе лежит 1,2-литровый турбомотор с мощностью 100 или 136 л.с., работающий вместе с 48-вольтовым стартер-генератором. Электрическая версия хэтчбека будет называться Corsa Electric. Базовую версию электрокара оснастят 136-сильным электромотором с более ёмкой батареей, что позволит увеличить запас хода до 357 км на одной зарядке.

Отмечается, что продажи новой Corsa начнутся в четвертом квартале 2023 года.