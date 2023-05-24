Пятидверный Suzuki Jimny раскупили до старта продаж

В январе 2023 года у Suzuki Jimny появилась новая долгожданная версия в пятидверном кузове. Дебютным рынком для модели станет Индия, где на нее оформлено уже рекордное количество заказов. Стало известно, где ещё будут продавать маленького "проходимца" и появится ли у него бюджетная версия 2WD.

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На "Джимни" в пятидверном кузове оформлено более 30 тысяч заказов. При этом компания до сих пор полностью не раскрыла подробности о комплектациях (в Индии их будет две) и не назвала стоимость новинки.

Силовой агрегат внедорожника представлен 103-сильным полуторалитровым бензиновым двигателем K15B, который может работать в паре с 5-ступенчатой МКП или 4-диапазонным классическим "автоматом". Выбор в пользу этого мотора, а не более современного K15C или Boosterjet был сделан, прежде всего, по нескольким причинам: не требовал глобальной переработки подкапотного пространства, он локализован в Индии и, что немаловажно, уже знаком покупателям по другим моделям Maruti Suzuki.

Пресс-служба Suzuki

Пресс-служба Suzuki

В преддверии старта продаж издание Autocar пообщалось с представителями марки, которые также сообщили, что моноприводный вариант "Джимни", который бы оказался дешевле 4WD, к производству не планируется, так как это не вписывается в ДНК модели.