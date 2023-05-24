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Родстер «Крым» получил новый дизайн

Для российского родстера «Крым» разработали дизайн в неоклассическом стиле.

Родстер «Крым» получил новый дизайн
© Motor.ru / © Сергей Баринов

Новую стилистику машины придумал 3D-дизайнер Сергей Баринов, автор ряда экзотических концептов. Сегодня родстер представлен уже в третьей итерации. Его каркас сварен из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, а наружные панели отформованы из композитов. Узлы и агрегаты — от Lada Granta.

Поскольку новый дизайн не предполагает изменения конструкции, то родстер сохранит пространственный стальной каркас и внешнюю оболочку из композита. Сегодняшний «Крым» — это третья версия машины. Весной 2021 года фокус проекта, к которому подключился 21 технический вуз страны, сместился с коммерческого на образовательный, однако от идеи мелкосерийного выпуска создатели отказываться не стали.

Motor.ru / Сергей Баринов
Motor.ru / Сергей Баринов
Motor.ru / Сергей Баринов
Motor.ru / Сергей Баринов

Впрочем, даже с такой привлекательной внешностью у «Крыма» мало шансов стать серийным продуктом. В «Конструкторском бюро молодежи» при МГТУ им. Н. Э. Баумана считают, что при цене 650—800 тысяч рублей в год можно было бы выпускать по 2,5 тысячи автомобилей. Но настолько удешевить родстер задача не из лёгких — для начала придется как минимум закупать запчасти по внутризаводским ценам.

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