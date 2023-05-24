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Российский дизайнер представил новый прототип родстера «Крым»

Российский независимый дизайнер Сергей Баринов представил, как мог бы выглядеть прототип среднемоторного молодежного родстера "Крым". Видеоролик с презентацией прототипа дизайнер опубликовал на своем YouTube-канале.

Российский дизайнер представил новый прототип родстера «Крым»
© Газета.Ru

Баринов рассказал, что дизайн кузова родстера выполнен в неоклассической стилистике. В интерьере использовались заводские детали от Lada, к примеру, выполненная по патентным изображениям передняя панель от новой Granta и руль от Vesta. Основной задачей было создание нового кузова, используя при этом стандартную раму, написал он. На разработку проекта ушло около четырех месяцев.

Мелкосерийный выпуск российского родстера "Крым", который построен на компонентной базе Lada Granta, возможен уже в 2023 году после завершения работ над третьим и финальным прототипом модели. Об этом ранее сообщали в ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова.

О том, что отечественный родстер "Крым" планируется запустить в мелкосерийное производство, весной 2022 года подробно рассказывала "Газета.Ru".

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