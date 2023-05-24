Кроссовер Wey Mocha из «кофейной» серии примерил новый дизайн

Китайская марка Great Wall обновила «кофейный» кроссовер Wey Mocha.

У суббренда Wey существует целая серия моделей с «кофейными» названиями, и Mocha — одна из них. Как сообщает портал AutoHome, на днях кроссовер Wey Mocha пережил первый рестайлинг и преобразился: изменения затронули не только экстерьер, но и интерьер автомобиля, а также появилась гибридная версия с установкой на 396 лошадиных сил.

Wey

Отныне у Mocha гладкий кузов, зауженная оптика спереди, расположенная в два уровня, безрамочная радиаторная решетка и покатая крыша. Сзади — сплошной фонарь и сдвоенные светодиодные полосы, напоминающие об актуальных моделях Genesis. В целом же дизайн экстерьера выполнен в той же стилистике, что и у вседорожника Lanshan.

Wey

В салоне у Wey Mocha теперь три экрана: помимо основного 14,6-дюймового планшета мультимедийной системы есть еще один дисплей диагональю девять дюймов, он расположен на центральной консоли и с него осуществляется в том числе управление климатической установкой. Третий экран — это цифровая панель приборов на 9,2 дюйма.

Wey

Известно, что для обновленного гибридного кроссовера предложат две батареи на выбор, на 34 и 39,67 киловатт-часа. В первом случае запас хода на чистом электричестве составит 215 километров, а во втором — 245 километров по циклу WLTC.

Wey

Другие технические характеристики пока не приводятся.