Сборку российских автомобилей могут начать в Эфиопии

Российские автоконцерны рассматривают перспективу сборки автомобилей в Африке
Посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что российские автоконцерны рассматривают перспективу сборки автомобилей в Эфиопии. Об этом сообщают «Известия».
«Рассматривается возможность организации в Эфиопии сборочного производства автомобилей», – заявил он.
Терехин также добавил, что Россия экспортирует в Эфиопию нефтепродукты, бумажную продукцию, а больше половины от всего экспорта за прошлый год составила пшеница. Кроме того, между странами есть несколько перспективных направлений сотрудничества – энергетика, недропользование, экспорт сельхозтехники и минеральных удобрений.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия настроена на укрепление стратегического партнерства с Африкой.