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Российские автоконцерны рассматривают перспективу сборки автомобилей в Африке

Посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что российские автоконцерны рассматривают перспективу сборки автомобилей в Эфиопии. Об этом сообщают «Известия».

Сборку российских автомобилей могут начать в Эфиопии
© РИА Новости

«Рассматривается возможность организации в Эфиопии сборочного производства автомобилей», – заявил он.

Терехин также добавил, что Россия экспортирует в Эфиопию нефтепродукты, бумажную продукцию, а больше половины от всего экспорта за прошлый год составила пшеница. Кроме того, между странами есть несколько перспективных направлений сотрудничества – энергетика, недропользование, экспорт сельхозтехники и минеральных удобрений.

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Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия настроена на укрепление стратегического партнерства с Африкой.

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