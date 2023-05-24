Сборку российских автомобилей могут начать в Эфиопии

Посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что российские автоконцерны рассматривают перспективу сборки автомобилей в Эфиопии. Об этом сообщают «Известия».

Терехин также добавил, что Россия экспортирует в Эфиопию нефтепродукты, бумажную продукцию, а больше половины от всего экспорта за прошлый год составила пшеница. Кроме того, между странами есть несколько перспективных направлений сотрудничества – энергетика, недропользование, экспорт сельхозтехники и минеральных удобрений.