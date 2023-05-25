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Британка объяснила, почему пыталась заправить Tesla бензином

В соцсетях завирусилось видео с 22-летней Даниэль Райт, которая подъехала к заправке на своей Tesla Model Y и ходила вокруг машины, пытаясь понять, как залить в нее топливо. Она кружила с пистолетом в руке до тех пор, пока очевидцы не убедили ее, что электромобиль не нуждается в бензине. Ролик, просмотренный десятками миллионов людей, обернулся нападками на Райт — такими, что за нее решил вступиться глава Tesla Илон Маск.

Британка объяснила, почему пыталась заправить Tesla бензином
© Motor.ru

Некоторые пользователи обзывали Райт «тупой», а другие утверждали, что видео постановочное, и Tesla даже не принадлежит ей. Не обошлось и без придирок к внешнему виду девушки.

«Люди говорили, что у меня больше денег, чем ума, — это расстроило меня больше всего. Я заработала каждую копейку, чтобы купить эту Теслу», — сказала Райт, которая называет себя создателем контента на платформе социальной подписки Fanvue, похожей на OnlyFans.

По ее словам, снятый эпизод произошел в конце долгого дня, и она не осознавала, что делает. Кроме этого, девушка думала о сладостях, которые купит на заправке, а не о том, на чем ездит электрокар.

Ролик набрал более 40 миллионов просмотров и привлек немало хейтеров. В результате отреагировал даже генеральный директор Tesla Илон Маск: он отметил, что подобное «случается время от времени» и что «от старых привычек трудно избавиться».

Это действительно далеко не первая попытка заправить Tesla бензином. В 2018 году владелица Model S отчаянно пыталась вставить в электрокар заправочный пистолет, пока ей на помощь не пришел водитель соседней машины. А согласно опросу Toyota, проведенному в 2021 году, только треть автомобилистов знает, что электрокары не оснащаются ДВС.

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