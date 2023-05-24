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Производство грузовиков Argo перенесут на УАЗ

Российская автомобилестроительная компания Sollers заявила о переносе производства грузовиков Argo на новую площадку рядом с УАЗом. Об этом сообщает Autonews.

Производство грузовиков Argo перенесут на УАЗ
© РИА Новости

В 2022 году в Елабуге началось производство коммерческих автомобилей Sollers Argo и Sollers Atlant. Но теперь компания планирует перенести сборку Sollers Argo на новую площадку мультибрендового индустриального центра, который открылся на территории УАЗа. Отмечается, что сейчас на площадке заканчиваются последние строительно-монтажные работы. Всего новый сборочный центр планирует выпускать более 10 тысяч автомобилей в год.

Согласно имеющейся информации, инвестиции в этот проект составят более 1 миллиарда рублей. При этом перенос производства должен упростить синергию по компонентам с моделями самого УАЗа.

Ранее Sollers договорился о производстве автомобилей в Азербайджане.

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