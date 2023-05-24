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Стали известны марки машин с самым подорожавшим ОСАГО

В России в 2023 году значительно выросли цены на ОСАГО, рассказали эксперты сервиса «Сравни». Они пояснили, что стоимость полиса повысилась от 10,47 до 133,6%, в зависимости от марки автомобиля, пишут «Известия».

Стали известны марки машин с самым подорожавшим ОСАГО
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Аналитики маркетплейса уточнили, что наиболее существенные средства придется выложить владельцам Ferrari, так как стоимость полиса выросла за год на 133,6%.

Также подорожали полисы у DW Hower (86,9%), Hafei (38,9%) и Dacia (27,97%).

У машин таких брендов, как Chrysler, Pontiac, Plymouth, Bentley, Buick, стоимость полисов выросла не столь существенно, но также заметно, от 10,47% до 20%.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации разработали поправки в закон об ОСАГО, согласно которым срок восстановительного ремонта поврежденной в аварии машины по полису автогражданки может быть увеличен с 30 до 45 дней.

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