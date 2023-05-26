BMW X5/X6 получили новый трехлитровый двигатель на 352 л.с.

Немецкий производитель автомобилей BMW начал оснащать кроссоверы BMW X5 и BMW X6 обновленным трехлитровым турбодизелем B57. После доработки мощность двигателя удалось увеличить на 12 лошадиных сил. Теперь он развивает мощность 352 лошадиные силы.

Инженеры BMW оборудовали двигатель новыми стальными поршнями и форсунками, которые делают 12 впрысков за такт под давлением 2500 бар. Новый двигатель на BMW X5/X6 будут устанавливать уже с августа 2023 года. Позже этот же мотор появится и на других моделях BMW.