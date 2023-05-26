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Кроссоверы BMW X5 и BMW X6 получили новый трехлитровый двигатель на 352 лошадиные силы

Немецкий производитель автомобилей BMW начал оснащать кроссоверы BMW X5 и BMW X6 обновленным трехлитровым турбодизелем B57. После доработки мощность двигателя удалось увеличить на 12 лошадиных сил. Теперь он развивает мощность 352 лошадиные силы.

BMW X5/X6 получили новый трехлитровый двигатель на 352 л.с.
© BMW

Инженеры BMW оборудовали двигатель новыми стальными поршнями и форсунками, которые делают 12 впрысков за такт под давлением 2500 бар. Новый двигатель на BMW X5/X6 будут устанавливать уже с августа 2023 года. Позже этот же мотор появится и на других моделях BMW.

Кроме того, электромобили BMW i7 и BMW iX получили новый режим движения Max Range, благодаря которому запас хода увеличился на четверть.

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