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1 час назад

Начальная стоимость Lada Vesta нового поколения составит 1,2 млн рублей

ТАСС

Начальная стоимость Lada Vesta NG составит 1,2 млн руб., а сами автомобили в ближайшее время поступят дилерам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Автоваза" в четверг.

Начальная стоимость Lada Vesta нового поколения составит 1,2 млн рублей
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев© РИА Новости. Илья Питалев

"Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации комфорт составит 1 239 900 рублей. <…> С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов", - говорится в распространенном сообщении компании.

Поставки Lada Vesta NG дилерам начнутся в ближайшее время - "Автоваз"

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