Начальная стоимость Lada Vesta нового поколения составит 1,2 млн рублей

Начальная стоимость Lada Vesta NG составит 1,2 млн руб., а сами автомобили в ближайшее время поступят дилерам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Автоваза" в четверг.

"Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации комфорт составит 1 239 900 рублей. <…> С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов", - говорится в распространенном сообщении компании.