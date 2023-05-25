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23 минуты назад

Названа начальная цена Lada Vesta нового поколения

Лера Букина

В пресс-службе «Автоваза» назвали начальную стоимость Lada Vesta NG. Автомобиль был оценен в 1,2 млн рублей, передает ТАСС.

Названа начальная цена Lada Vesta нового поколения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании проинформировали о том, что с момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. машин. Они, как отмечается, в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть Lada, которая насчитывает 308 салонов.

В Lada Vesta NG установлены светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, система ABS, кондиционер и другие опции.

Подчеркивается, что для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в тандеме с 5-ступенчатой МКП. Кроме того, в сообщении компании говорится, что список дополнительных комплектаций и опций Lada Vesta объявят тогда, когда начнутся продажи новинки.

Ранее стало известно, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания «АвтоВАЗ» планирует запустить конвейерную линию по сборке автомобилей совместно с одним из китайских партнеров на своем заводе в Санкт-Петербурге.

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