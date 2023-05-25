Кто станет конкурентом Lada Vesta NG, которую оценили в 1,2 млн рублей

С кем будет конкурировать новая Lada Vesta, которую оценили в 1,2 млн рублей
АвтоВАЗ наконец официально объявил базовую цену новой Lada Vesta. Автомобиль предложат от 1 239 900 рублей. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, с кем будет конкурировать модель.
Как считает руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов, в нынешних условиях конкурентами новинки могут быть только китайские модели, которые официально поставляются в Россию.
"Прежде всего, это седаны Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin. Но начальная комплектация Vesta оказалась дешевле. Это может стать одним из главных преимуществ автомобиля перед конкурентами. Помимо этого, на ее стороне будет играть и разнообразие кузовов - не только седан, но и универсал, а также кросс-версия.
А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти "минусы" устранят, поэтому Lada Vesta NG имеет довольно хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места Granta, но отобрать часть покупателей у нее все же сможет", - отмечает Тимерханов.
Что модель сможет конкурировать с китайскими автомобилями, также уверены эксперты портала "Дром".
"Конкурентное окружение новой "Весты" весьма сильное. Это, например, Kaiyi E5. Сегодня цена седана составляет почти 2 миллиона рублей, но уже скоро в продажу поступят адаптированные для российского рынка модели, которые будут стоить 1,7 миллиона. Кроме того, BAIC U5 Plus уже предлагают по цене от 1,7 миллиона. Обе китайские модели превосходят Lada Vesta NG благодаря более производительным силовым агрегатам", - рассказывает обозреватель "Дрома" Сергей Арбузов.