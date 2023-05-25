$79.97-0.2086.20-0.35

С кем будет конкурировать новая Lada Vesta, которую оценили в 1,2 млн рублей

АвтоВАЗ наконец официально объявил базовую цену новой Lada Vesta. Автомобиль предложат от 1 239 900 рублей. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, с кем будет конкурировать модель.

Кто станет конкурентом Lada Vesta NG, которую оценили в 1,2 млн рублей
© Российская Газета

Как считает руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов, в нынешних условиях конкурентами новинки могут быть только китайские модели, которые официально поставляются в Россию.

"Прежде всего, это седаны Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin. Но начальная комплектация Vesta оказалась дешевле. Это может стать одним из главных преимуществ автомобиля перед конкурентами. Помимо этого, на ее стороне будет играть и разнообразие кузовов - не только седан, но и универсал, а также кросс-версия.

А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти "минусы" устранят, поэтому Lada Vesta NG имеет довольно хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места Granta, но отобрать часть покупателей у нее все же сможет", - отмечает Тимерханов.

Что модель сможет конкурировать с китайскими автомобилями, также уверены эксперты портала "Дром".

"Конкурентное окружение новой "Весты" весьма сильное. Это, например, Kaiyi E5. Сегодня цена седана составляет почти 2 миллиона рублей, но уже скоро в продажу поступят адаптированные для российского рынка модели, которые будут стоить 1,7 миллиона. Кроме того, BAIC U5 Plus уже предлагают по цене от 1,7 миллиона. Обе китайские модели превосходят Lada Vesta NG благодаря более производительным силовым агрегатам", - рассказывает обозреватель "Дрома" Сергей Арбузов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий