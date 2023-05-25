Кто станет конкурентом Lada Vesta NG, которую оценили в 1,2 млн рублей

А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти "минусы" устранят, поэтому Lada Vesta NG имеет довольно хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места Granta, но отобрать часть покупателей у нее все же сможет", - отмечает Тимерханов.