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Mercedes-Benz готовит конкурентов Tesla Model 3 с запасом хода в 640 км

Компания Mercedes-Benz анонсировала появление электрического преемника модели СLA.

Mercedes-Benz готовит конкурентов Tesla Model 3
© Motor.ru / Mercedes-Benz

«Младший» электроседан представят осенью этого года на выставке в Мюнхене, а в течение 2024 года модель выйдет на рынок — в том числе и в США, где ее главным конкурентом станет Tesla Model 3. По предварительным данным, батарейный СLA сможет проезжать на одном заряде батареи около 400 миль (примерно 640 километров), а по габаритам он превзойдет свой топливный аналог.

По данным Electrek, у будущего электроседана будет «гладкий» кузов в стиле других электрокаров линейки EQ, а следовательно лучшая аэродинамика. В салоне же ожидается «цифровой кокпит» с минимумом физических кнопок и переключателей и информационно-развлекательная система MB.OS. В США Mercedes-Benz намеревается откусить кусок пирога у Tesla, пересадив молодых клиентов американской марки на свой электрический седан начального уровня.

В марте электрический CLA сфотографировали во время тестов в Скандинавии — там электромобиль испытывали в условиях отрицательных температур. Технических подробностей о модели пока нет.

За первый квартал 2023 года продажи электромобилей в CША увеличились на 251 процент и достигли отметки в 7,3 тысячи штук. На сегодняшний день электрическая линейка Mercedes-Benz состоит из седанов EQS и EQE, а также вседорожников EQS и EQB.

Помимо электрического аналога CLA, на подходе и батарейный кроссовер GLC — его продажи начнутся в течение следующего года.

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