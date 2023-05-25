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В России появились бюджетные седаны Kia из Китая

Не так давно мы сообщали, что один из дилеров открыл предзаказ на Kia Pegas. Как выяснила "Российская газета", партия автомобилей прибыла в Россию. За модель просят от 1 950 000 рублей (хотя ранее была другая цена - 2 150 000 рублей).

В России появились бюджетные седаны Kia из Китая
© autohome.com.cn

Kia Pegas - это бюджетный седан для китайского рынка, а за пределами КНР он известен под именем Soluto.

Длина Pegas равна 4300 мм, колесная база - 2570 мм, снаряженная масса - минимум 1020 кг.

В РФ приехали машины только с двигателем 1,4 литра (95 л.с.), который работает с четырехступенчатым "автоматом". Среди оснащения заявлены: подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS), система стабилизации (ESP), система помощи при торможении (BAS), бортовой компьютер, передние и задние электростеклоподъемники, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема, Bluetooth, иммобилайзер.

Pegas дебютировал в 2017 году, его производство налажено в Поднебесной на заводе совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia.

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