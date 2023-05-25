Замена свечей зажигания в Bugatti Veyron стоит, как новый автомобиль

Пользователь Reddit пролил свет на расходы, связанные с владением гиперкаром, таким как Bugatti Veyron. Предположительно, знакомая ему станция технического обслуживания берет более 20 000 долларов США за замену свечей зажигания и катушек зажигания. Кроме того, для выполнения этой работы требуется квалифицированный специалист, работающий около 50 часов.

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Нет упоминания о том, является ли сервисная станция авторизованным магазином Bugatti. Автор поста направился туда, потому что его W16 начал пропускать зажигание в 13 и 16 цилиндрах. Новые штатные катушки оценили в $730/1шт, а свечи в $170/1шт. Для справки, свечи зажигания Volkswagen с такими же характеристиками, как утверждает плакат, стоят 18 долларов за 1 шт.