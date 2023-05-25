$79.97-0.2086.20-0.35

Замена свечей зажигания в Bugatti Veyron стоит, как новый автомобиль

Пользователь Reddit пролил свет на расходы, связанные с владением гиперкаром, таким как Bugatti Veyron. Предположительно, знакомая ему станция технического обслуживания берет более 20 000 долларов США за замену свечей зажигания и катушек зажигания. Кроме того, для выполнения этой работы требуется квалифицированный специалист, работающий около 50 часов.

Замена свечей зажигания в Bugatti Veyron стоит, как новый автомобиль
© procrossover.ru

Нет упоминания о том, является ли сервисная станция авторизованным магазином Bugatti. Автор поста направился туда, потому что его W16 начал пропускать зажигание в 13 и 16 цилиндрах. Новые штатные катушки оценили в $730/1шт, а свечи в $170/1шт. Для справки, свечи зажигания Volkswagen с такими же характеристиками, как утверждает плакат, стоят 18 долларов за 1 шт.

Ожидание отправки запчастей заняло около месяца, но это еще не все. Простой доступ к двигателю требовал разборки всей задней части кузова. В свою очередь, чтобы получить доступ к свечам зажигания и катушкам, потребовалось разобрать часть двигателя и отсоединить часть проводки. Техник, проводивший ремонт, лежал на специальном постаменте, что позволяло ему хорошо видеть моторный отсек сверху вниз.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий