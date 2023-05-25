УАЗ выпустит юбилейную "Буханку"

УАЗ отметит 65-летие выпуска "Буханки" новой специальной версией, фото которой опубликовано в Telegram-канале "Автопоток". Сроки начала продаж пока не анонсированы.

Фото: Telegram-канал "Автопоток" Telegram-канал "Автопоток"

Юбилейная версия "Буханки" покрыта составом типа "Раптор" и будет доступна в трёх цветах: жёлтом, зелёном и чёрном. Также известно, что за основу взято исполнение "Экспедиция", которое предусматривает сертифицированные силовые бамперы, багажник на крышу, защиту рулевых тяг, фаркоп, лебёдку, блокировку заднего дифференциала и внедорожные шины BFGoodrich.

Также внедорожник оснащён единым ключом, подогревом передних сидений, раздвижными форточками салона, а сиденья обтянуты тканью с контрастной прострочкой и водоотталкивающим пропиткой.

Стоимость юбилейной "Буханки" составит, по информации инсайдеров, 1,6 млн рублей. Цена на базовый СГР Комби - от 1,33 млн рублей.