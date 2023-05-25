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1 час назад

УАЗ выпустит юбилейную "Буханку". Цена известна

Российская Газетаиещё 3

УАЗ отметит 65-летие выпуска "Буханки" новой специальной версией, фото которой опубликовано в Telegram-канале "Автопоток". Сроки начала продаж пока не анонсированы.

УАЗ выпустит юбилейную "Буханку"
Фото: Telegram-канал "Автопоток"Telegram-канал "Автопоток"

Юбилейная версия "Буханки" покрыта составом типа "Раптор" и будет доступна в трёх цветах: жёлтом, зелёном и чёрном. Также известно, что за основу взято исполнение "Экспедиция", которое предусматривает сертифицированные силовые бамперы, багажник на крышу, защиту рулевых тяг, фаркоп, лебёдку, блокировку заднего дифференциала и внедорожные шины BFGoodrich.

Также внедорожник оснащён единым ключом, подогревом передних сидений, раздвижными форточками салона, а сиденья обтянуты тканью с контрастной прострочкой и водоотталкивающим пропиткой.

Стоимость юбилейной "Буханки" составит, по информации инсайдеров, 1,6 млн рублей. Цена на базовый СГР Комби - от 1,33 млн рублей.

В этом году на рынок выйдет ещё одна модификация "Буханки" - Riviera, которая произведена партнёром УАЗа - компанией "Автодом".

Автоновости,УАЗ,
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