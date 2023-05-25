Журналисты рассказали о работе АЗС и способах обмана клиентов

Владельцы первых автомобилей приобретали топливо для машин не на заправках, которых тогда вовсе не было, а в аптеках. Именно туда 5 августа 1888 года поступил так называемый лигроин, который тогда еще использовался как пятновыводитель. С тех пор автомобильная инфраструктура проделала огромный путь, однако у водителей все еще есть вопросы к тому, как работают заправки.

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News.ru рассказал, что будет, если забыть вытащить шланг, почему в бак влезает больше топлива, чем указано в инструкции, а также какой механизм позволяет пистолету автоматически прекращать подачу топлива.

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Почему заправка прекращается при заполнении бака

Создатели современных АЗС предусмотрели способы заправить автомобиль «на полную». Чтобы бензин не переливался, они разработали заправочный пистолет. Если заглянуть внутрь него, то можно увидеть не только основную трубу для подачи топлива, но и небольшую трубку. По ней идет воздух из топливного бака, который выталкивается поступающим бензином.

Как только воздух перестает поступать в достаточном количестве, заправка прекращается. Отметим, что именно по этой причине заправочный пистолет делают длинным — если бы он был коротким, то топливо могло бы пролиться на землю.

Можно ли доливать «еще чуть-чуть» в бак, если пистолет прекратил заправку

Если заправочный пистолет перестал работать, то бак заполнен. В такой ситуации залить заметное для автомобилиста количество топлива уже не выйдет, однако значительно растет шанс, что бензин перельется, а его пары — загорятся от случайной искры. Если же вам нужно дополнительное топливо, то лучше налить его в канистру.

Можно ли заливать топливо в канистру

Брать с собой топливо можно, но только в предназначенной для этого таре — стеклянные банки и пластиковые канистры не подойдут. Если вы хотите взять бензина с запасом, то стоит приобретать специальные емкости, которые имеют маркировку о возможности их использования для хранения нефтепродуктов. Как правило это металлические канистры или емкости из специального токопроводящего пластика, который не создает статических зарядов.

Это связано с тем, что обычный пластик и стекло могут накапливать статическое электричество — оно способно дать искру и воспламенить пары бензина. Шансы на это невелики, но на АЗС предпочитают перестраховываться.

Почему заправка прекращается, хотя бак еще пустой

Порой водители жалуются, что заправочный пистолет прекращает заливать топливо, тогда как бак еще не полон. Такое происходит по нескольким причинам.

В первую очередь, сломан может быть заправочный пистолет. Если на других заправках проблем не бывает, то речь идет именно о поломке оборудования на этой АЗС. Вторая частая причина — неправильная установка пистолета. Для корректной заправки его необходимо устанавливать без перекосов.

Кроме того, возникнуть может неполадка в автомобиле. Если у водителя не удается заправиться на различных заправочных станциях, то ему стоит обратиться в автосервис. Вероятно, у машины засорился топливный патрубок или заправочная горловина. Кроме того, порой нужно чистить вентиляцию топливной системы.

Что делать, если забыл вытащить топливный шланг и поехал

Видео с отрывами топливных шлангов попадают в Сеть регулярно. Для заправочных станций это уже привычная ситуация, а потому не стоит излишне нервничать, если это произошло. Вам стоит сразу обратиться к сотруднику заправки и действовать по его инструкции. Даже если он потребует вызвать правоохранителей и оформить происшествие.

Отметим, что в большинстве случаев вы не нанесете большого ущерба, поскольку на заправочных колонках есть защита в виде специальной разрывной муфты. Благодаря ей поставить шланг на место можно довольно быстро.

Кстати, обязательно нужно вызывать ГИБДД и в том случае, если оторванный шланг повредил чужие автомобили — в этом случае вас защитит полис ОСАГО.

Как часто обманывают АЗС

Водители регулярно жалуются, что на АЗС их обманывают и наливают «неправильные литры». Многие обращают внимание на то, что в инструкции по эксплуатации авто указан меньший объем бака, чем им в действительности показывают на заправке. Следовательно, показатели колонки врут.

Однако это не так. В первую очередь, в инструкции указан объем, который помещается в бак вне зависимости от температуры воздуха и давления. Кроме того, заявленный объем не учитывает различные полости в топливной системе, в том числе и патрубки, ведущие от лючка до бака. Таким образом, к указанной цифре можно смело добавить 10-15%.