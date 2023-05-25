Фотографии нового Fiat 600 появились в Сети до премьеры

Внешность нового итальянского кроссовера Fiat 600 перестала быть секретом.

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Незадолго до премьеры модели, которая ожидается в июле, ее фотографии просочились в Сеть, причем автомобиль запечатлен на снимках без камуфляжа. Кроссовер попал в объективы камер во время съемок рекламного ролика в Риме — то есть это готовый к серийному производству экземпляр. Журналисты обратили внимание на необычные фары «шестисотого», из-за которых автомобиль выглядит мультяшным.

Как сообщает Automotive News, дебют Fiat 600 — судя по фотографиям, автомобиль получит именно такой индекс, — запланирован на 4 июля, а производство модели будет запущено ближе к концу года.

В основе кроссовера лежит платформа Stellantis e-CMP, и, с большой долей вероятности, в техническом плане он будет унифицирован с электрическим Jeep Avenger. Это значит, что новинка получит 156-сильный электромотор, который разместят на передней оси, и батарею емкостью 54 киловатт-часа. Avenger проезжает без подзарядки 400-550 километров (в зависимости от условий), аналогичных показателей можно ожидать и от Fiat 600.

Что же касается дизайна экстерьера, то прослеживается родство с Fiat 500X, и это логично, так как «шестисотый» призван заменить в модельной линейке нынешний 500X. Ранее появилась информация, что у Fiat 600 будет не только электрическая, но и топливная версия, которая в свою очередь будет повторять в техническом плане DS 3. Производство Fiat 600 организуют на заводе Stellantis в Польше – это произойдет уже в 2023 году.