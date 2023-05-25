Автомобилисты смогут оформлять выплаты по ОСАГО в электронном виде

Начиная с 15 июля водители смогут отправлять электронные обращения в страховые компании для урегулирования убытков по ОСАГО. Это связано с введением новых норм федерального закона № 327от 14.07.2022, который внес изменения в закон об ОСАГО. Об этом пишет Autonews.

Такой подход позволит упростить процесс ремонта и получения выплат по ОСАГО для потерпевших автомобилистов, а также снизить количество жалоб на страховщиков. В Минцифры взяли на себя техническую реализацию проекта.

Согласно новым нормам, зарегистрированный на «Госуслугах» автомобилист сможет отправить все данные о ДТП в свою страховую компанию и в течение 20 дней урегулировать вопросы с выплатами или ремонтом. Таким образом, каждый этап будет электронно задокументирован, а соблюдение сроков будет регулировать новый закон.

До введения новых норм Банк России каждую неделю получал до 1 тыс. жалоб на страховые компании, связанные с начисленным КБМ и урегулированием убытков после ДТП. Новая система позволит ускорить обмен информацией со страховщиками и упростить процесс урегулирования убытков.

Теперь все документы будут храниться на портале «Госуслуги». Через него можно будет написать обращение после ДТП, выбрать нужную страховую и вести с ней коммуникацию в электронном формате. Обмен документов будет проходить через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) напрямую, минуя РСА, и приходить непосредственно в страховые компании.