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25 минут назад

АвтоВАЗ готовится к продажам Lada X-Cross 5. Первые фото товарных кроссоверов

Российская Газета

На площадке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь находится под контролем АвтоВАЗа, были замечены, как утверждает источник, товарные образцы новой Lada - кроссовера X-Cross 5.

В Петербурге замечены готовые к продаже кроссоверы Lada X-Cross 5
Фото: Telegram-канал "Автопоток"Telegram-канал "Автопоток"

Фотографию опубликовал Telegram-канал "Автопоток", который в сопроводительном сообщении также отметил, что перед машинами стоял автовоз, поэтому не исключено, что Lada X-Cross 5 уже отправился к дилерам. По крайней мере, для ознакомления с новой моделью.

Lada X-Cross 5 - перелицованный FAW Bestune T77. Под капотом установлен 160-сильный турбомотор 1,5 литра, в пару которому можно выбрать 6-ступенчатую МКП или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями.

Габариты "китайца", ставшего "Ладой", следующие: 4525 х 1845 х 1615 мм, размер колёсной базы - 2700 мм.

Ранее эксперты рассказали в беседе с "Российской газетой", сколько может стоить Lada X-Cross 5.

При этом старт серийного производства автомобилей на питерской площадке дан не был. На днях АвтоВАЗ заявил, что запустит конвейерную линию по сборке машин на заводе в Санкт-Петербурге вместе с китайским партнёром. Это произойдёт в рамках ПМЭФ, который пройдёт с 14 по 17 июня. Кроме Lada X-Cross 5 в Санкт-Петербурге АвтоВАЗ будет выпускать другой кроссовер, который относится к сегменту D, а также седан.

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