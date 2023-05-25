Владельцы Tesla пожаловались на серьезную проблему с сиденьями

Водители Tesla обнаруживают, что обивка в их автомобилях быстро деформируется. В частности, один из них заявил, что его сиденье, сделанное из веганской кожи, плавится, передает портал Autoevolution.com.

В публикации говорится, что компания перешла на искусственный вид кожи, чтобы сделать автомобили еще более экологичными.

Недавно производитель обновил веганскую кожу, заявив, что она очень мягкая, устойчивая к царапинам, пятнам и воде. Однако один из владельцев машины Tesla обнаружил, что «веганский» интерьер начал терять вид. Обивка начала отходить на нижней части спинки.

Снимки машины с испорченным салоном были загружены на специальный форум. На них видно, что материал медленно теряет свои верхние слои. В статье говорится, что материал чехла плавится.

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Кроме того, владелец жалуется на «ужасные пятна» на вещах после того, как одежда соприкасается с сиденьем.