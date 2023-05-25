Компания Aston Martin показала спорткар нового поколения DB12 с 680-сильным V8.

© Motor.ru / Aston Martin DB12

Новинка, которую британский бренд называет самой совершенной моделью DB, открывает новую эру, «устанавливая эталон производительности, ультра-роскоши и стиля». В арсенале двухдверки, по неофициальным данным, должны были сохраниться и V8, и V12, но о последнем Aston Martin пока умалчивает. Зато рассекречены показатели четырехлитровой «битурбовосьмерки» от Mercedes-AMG: она оптимизирована и выдает больше лошадиных сил, чем V12 на DB11.

Видео дня

На «супертурере» (так называет DB12 сам Aston Martin) восьмицилиндровый агрегат выдает 680 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту и 800 Нм крутящего момента при 2750-6000 оборотах. Это на 34 процента больше, чем у DB11 с тем же мотором, и на 42 силы больше его AMR-версии с 5,2-литровым твин-турбо двигателем V12.

До 60 миль (96,5 километра) в час DB12 разгоняется за 3,5 секунды (-0,2 секунды по сравнению с DB11 AMR), а максимальная скорость составляет 325 километров в час. V8 работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Повышенной мощности удалось достичь благодаря распредвалам с измененным профилем кулачков, оптимизированной степени сжатия и новым турбонагнетателям. Улучшена системе охлаждения: появились два дополнительных охладителя и низкотемпературный радиатор в системе впуска двигателя.

Впервые DB-модель получила электронный задний дифференциал (E-Diff). В отличие от обычного дифференциала повышенного трения, он может перейти от открытого положения к полностью заблокированному за миллисекунды, обеспечивая мгновенную реакцию. А благодаря связи дифференциала с системой стабилизации спорткар более проворно проходит повороты.

Подвеска также была подогнана под возросшую мощность. DB12 достались интеллектуальные адаптивные амортизаторы нового поколения и более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости. Режимы езды GT, Sport и Sport+ обеспечивают комфортное, но динамичное вождение, постепенно повышая отзывчивость и контроль. Есть также «влажный» пресет для скользких поверхностей и пустой режим для индивидуальных настроек.

Motor.ru / Aston Martin DB12

Motor.ru / Aston Martin DB12

Motor.ru / Aston Martin DB12

Motor.ru / Aston Martin DB12

Motor.ru / Aston Martin DB12

Motor.ru / Aston Martin DB12

Motor.ru / Aston Martin DB12

Motor.ru / Aston Martin DB12

Внешне DB12 следует фирменному стилю Aston Martin, представляя следующий эволюционный этап с гигантской решеткой радиатора, новой светодиодной оптикой и уменьшенными корпусами зеркал заднего вида. По умолчанию спорткару положены 21-дюймовые диски в шинах Michelin Pilot Sport 5 S, облегченные на восемь килограммов по сравнению с 20-дюймовыми колесами DB11.

Салон обтянут кожей Bridge of Weir с новым рисунком ручной работы и алькантарой. Главное отличие от предшественника здесь — информационно-развлекательная система, разработанная Aston Martin. Она оснащена двумя 10,25-дюймовыми тачскринами с быстрой реакцией и поддерживает беспроводную связь со смартфонами с Apple CarPlay и Android Auto, имеет навигатор с трехмерными картами и обновляется «по воздуху». Однако от физических кнопок не отказались, постаравшись сохранить баланс.