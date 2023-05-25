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«Мерседес-Бенц РУС» переименовали в «МБ РУС» после покупки «Автодомом»

Компания АО «Мерседес-Бенц РУС» объявила о начале ребрендинга после завершившейся сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG компании АО «Автодом». Российский офис получил название АО «МБ РУС», говорится в сообщении компании, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Российский офис Mercedes-Benz объявил о ребрендинге
© Газета.ру

Постепенно изменения коснутся визуальных элементов бренда, сайта и фирменного стиля. АО «МБ РУС» продолжит вести деятельность по продаже, послепродажному обслуживанию и гарантийной поддержке легковых и коммерческих автомобилей, рассказали в компании.

«Основным направлением работы компании останется бренд Mercedez-Benz, при этом АО «МБ РУС» планирует расширение портфеля продуктов и сотрудничество с другими автомобильными производителями», — отметили в российском офисе.

О закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz пресс-служба «Автодома» объявила 25 апреля. Дилерский холдинг получил право на гарантийную поддержку Mercedes-Benz и пообещал в ближайшее время назвать технологического партнера для возобновления производства на заводе.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже завода Mercedes-Benz холдингу «Автодом» предусматривает возможность обратного выкупа предприятия в течение шести лет.

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