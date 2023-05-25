Новые седаны Genesis G90 можно купить в России за 19,5 млн

В России появилось новое поколение Genesis G90 с двумя вариантами колесной базы. Короткие версии стоят 17,1 млн рублей, а варианты с увеличенной колесной базой (LWB) — 19,95 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.ru.

Автомобили доступны для покупки по схеме параллельного импорта. Модель имеет 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, 10 подушек безопасности, шторки безопасности с защитой от опрокидывания, а также систему предотвращения столкновений и другие функции. Также в седан встроена камера, способная записывать до 12 часов видео после парковки.

Модель была презентована еще в конце 2021 года и официально не продавалась в РФ. Машина оснащена 3,5-литровым турбированным V6 семейства Smartstream мощностью 380 л.с. и 530 Н·м крутящего момента. Привод — полный.