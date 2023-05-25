$79.97-0.2086.20-0.35
9 минут назад

Вьетнамская компания VinFast отзывает первую партию электрокаров, направляющихся в США

Моя Москва.онлайн

Вьетнамская компания VinFast вынуждена отозвать всю первую партию электромобилей, которые были отправлены в США. Как пишет издание SPEEDME.RU, это произошло из-за предупреждения о безопасности, которое выпустило Национальное управление безопасности дорожного движения Америки (NHTSA).

Вьетнамская VinFast отзывает первую партию электрокаров, отправленных в США
Фото: VinFast VinFast

Представители данной организации заявили, что около тысячи машин VF8 страдают из-за программной ошибки на экране приборной панели. Данный дефект привел к тому, что на дисплее не отображается важная информация о безопасности.

В NHTSA отметили, что это способствует увеличению риска аварии. Теперь в VinFast должны предоставить обновление ПО, которое исправит названную проблему.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий