Вьетнамская VinFast отзывает первую партию электрокаров, отправленных в США

Вьетнамская компания VinFast вынуждена отозвать всю первую партию электромобилей, которые были отправлены в США. Как пишет издание SPEEDME.RU, это произошло из-за предупреждения о безопасности, которое выпустило Национальное управление безопасности дорожного движения Америки (NHTSA).

Фото: VinFast VinFast

Представители данной организации заявили, что около тысячи машин VF8 страдают из-за программной ошибки на экране приборной панели. Данный дефект привел к тому, что на дисплее не отображается важная информация о безопасности.