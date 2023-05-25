В России снизилось число автомобилистов

В России на протяжении последних трех лет неуклонно снижается число людей, которые хотят получить водительское удостоверение. По итогам прошлого года успешно сдали экзамены на права почти 1,36 млн человек, что на 12% меньше показателей 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

По данным аналитиков, снижается и количество и тех, кто подает заявление на сдачу экзаменов в ГИБДД. В 2022 году было подано около 4,5 млн таких заявлений, годом ранее — почти 6,5 млн, в 2020-м — 6,8 млн, а в 2019-м — 9,5 млн. При этом сокращается количество выданных прав, а также доля тех, кто сдает экзамены с первого раза.

Опрошенные изданием эксперты связали такую тенденцию как с качеством обучения в автошколах, так и с качеством приема экзаменов, а также с нежеланием россиян водить машину.

Самое большое снижение выдачи прав наблюдается в «грузовых» подкатегориях. Вместе с тем, по данным экспертов, на рынке грузоперевозок отмечается серьезная нехватка водителей.

«Молодежь крайне неохотно идет в дальнобойщики. Из-за старения машин многие просто не хотят на них работать. Сейчас зачастую сложно найти водителя на фуру даже с зарплатой 110–120 тыс. рублей», – пояснил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

В свою очередь сокращение числа желающих получить права и сесть за руль автомобиля сказывается и на продажах машин, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«По самым приблизительным подсчетам снижение на 12% числа выданных прав уменьшило число потенциальных покупателей примерно на 100 тыс. человек. Для российского авторынка это достаточно серьезная цифра», – констатировал он.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о стабилизации цен на автомобильном рынке страны. Наладилась ситуация с логистическими маршрутами, поставками комплектующих и производством комплектующих, отметил он.