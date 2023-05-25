Автомобили Hongqi появятся в продаже в России к концу июня

К концу июня в 12 автосалонах в России будут представлены четыре модели автомобилей китайского премиального бренда Hongqi, сообщается в заявлении автокомпании, которое поступило в «Газету.Ru».

Сначала в дилерских центрах будет представлен премиальный седан Hongqi H9, который оснащен гибридной силовой установкой на базе двухлитрового турбомотора, а также электрический кроссовер E-HS9 с полным приводом. В течение месяца в салонах появятся полноприводный кроссовер HS5 и седан H5. Партнерами Hongqi выступили дилеры «Панавто», «Авилон», «Ключавто» и другие.

В Подмосковье планируется создать склад запчастей и расходных материалов для автомобилей китайской марки. На первом этапе дилерские центры Hongqi начнут работу в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону и Сочи. Дистрибьютором марки стала компания «ФАВ — Восточная Европа».