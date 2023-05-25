В Петербурге задержали нарушителя на плавающем Ford Mustang

По его данным, плавсредство в виде автомобиля, на крыше которого установлена желтая фигура утки, остановили днем 24 мая, поскольку он вышел на реку в неурочное время. С нарушителями провели профилактическую беседу и составили соответствующий акт. В будние дни маломерным судам запрещено выходить на акваторию в Санкт-Петербурге с 9 до 13 часов и с 16 до 19.