В Петербурге задержали нарушителя на плавающем Ford Mustang

В Петербурге на Малой Невке остановили катер, стилизованный под Ford Mustang
В Санкт-Петербурге в акватории Малой Невки патруль задержал катер, стилизованный под автомобиль Ford Mustang, сообщается в паблике «Подслушано Остров Декабристов» в соцсети «ВКонтакте».
По его данным, плавсредство в виде автомобиля, на крыше которого установлена желтая фигура утки, остановили днем 24 мая, поскольку он вышел на реку в неурочное время. С нарушителями провели профилактическую беседу и составили соответствующий акт. В будние дни маломерным судам запрещено выходить на акваторию в Санкт-Петербурге с 9 до 13 часов и с 16 до 19.
На видео, снятом с борта судна с гербом Санкт-Петербурга и синими спецсигналами, видно, что пропорции стилизованного под машину катера отличаются от настоящего Mustang. Для приведения плавсредства в движение служит обычный лодочный мотор, установленный в его задней части.