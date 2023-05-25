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В Петербурге на Малой Невке остановили катер, стилизованный под Ford Mustang

В Санкт-Петербурге в акватории Малой Невки патруль задержал катер, стилизованный под автомобиль Ford Mustang, сообщается в паблике «Подслушано Остров Декабристов» в соцсети «ВКонтакте».

В Петербурге задержали нарушителя на плавающем Ford Mustang
© Газета.Ru

По его данным, плавсредство в виде автомобиля, на крыше которого установлена желтая фигура утки, остановили днем 24 мая, поскольку он вышел на реку в неурочное время. С нарушителями провели профилактическую беседу и составили соответствующий акт. В будние дни маломерным судам запрещено выходить на акваторию в Санкт-Петербурге с 9 до 13 часов и с 16 до 19.

На видео, снятом с борта судна с гербом Санкт-Петербурга и синими спецсигналами, видно, что пропорции стилизованного под машину катера отличаются от настоящего Mustang. Для приведения плавсредства в движение служит обычный лодочный мотор, установленный в его задней части.

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