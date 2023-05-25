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В Россию привезли новые китайские минивэны FAW Bestune NAT

Российский дилер привез по схеме параллельного импорта новые китайские минивэны FAW Bestune NAT. Как сообщает Autonews.ru, стоимость на автомобиль начинается от 2,45 млн рублей без учета возможных скидок.

В Россию привезли новые китайские минивэны FAW Bestune NAT
© Autohome.com.cn

Автомобиль создан на базе оригинальной платформы FME. В оснащение минивэна, который производится в Китае с 2021 года, входит задний парктроник, кожаный салон, ESP, круиз-контроль, система экстренного торможения, электрорегулировка зеркал, светодиодные фары, электрическая сдвижная дверь, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также другое оборудование.

Автомобиль оснащается одним электродвигателем на 163 л.с. Максимальная скорость составляет 140 км/ч. Запас хода на одной зарядке достигает 425 км. Габариты — 4450 мм х 1840 мм х 1680 мм. Длина колесной базы составляет 2850 мм.

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