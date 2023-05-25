Уникальный 100-летний автомобиль выставлен на продажу в России

В России продают уникальный кабриолет Delage D6. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру.

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Кузов автомобиля изготовило ателье Henri Labourdette. Машину построили в 1922 году. Уточняется, что она есть в единственном экземпляре. Автомобиль оценивается в 8,9 миллиона рублей.

Delage D6 наделили 2,2-литровым двигателем и механической коробкой передач. В объявлении говорится, что других подробностей о силовой установке нет. Также в нем указано, что это «100% оригинал».

У кабриолета есть два ряда сидений. Перед задним креслом установлено отдельное ветровое стекло.

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