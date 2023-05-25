Уникальный 100-летний автомобиль выставлен на продажу в России
В России продают уникальный кабриолет Delage D6. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру.
Кузов автомобиля изготовило ателье Henri Labourdette. Машину построили в 1922 году. Уточняется, что она есть в единственном экземпляре. Автомобиль оценивается в 8,9 миллиона рублей.
Delage D6 наделили 2,2-литровым двигателем и механической коробкой передач. В объявлении говорится, что других подробностей о силовой установке нет. Также в нем указано, что это «100% оригинал».
У кабриолета есть два ряда сидений. Перед задним креслом установлено отдельное ветровое стекло.
Ранее стало известно, что в России появилось новое поколение Genesis G90 с двумя вариантами колесной базы. Короткие версии стоят 17,1 млн рублей, а варианты с увеличенной колесной базой (LWB) — 19,95 млн рублей.
Автомобили доступны для покупки по схеме параллельного импорта. Модель имеет 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, 10 подушек безопасности, шторки безопасности с защитой от опрокидывания, а также систему предотвращения столкновений и другие функции.