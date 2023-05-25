$79.97-0.2086.20-0.35

Уникальный 100-летний автомобиль выставлен на продажу в России

В России продают уникальный кабриолет Delage D6. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру.

Уникальный 100-летний автомобиль выставлен на продажу в России
© Auto.ru

Кузов автомобиля изготовило ателье Henri Labourdette. Машину построили в 1922 году. Уточняется, что она есть в единственном экземпляре. Автомобиль оценивается в 8,9 миллиона рублей.

Delage D6 наделили 2,2-литровым двигателем и механической коробкой передач. В объявлении говорится, что других подробностей о силовой установке нет. Также в нем указано, что это «100% оригинал».

У кабриолета есть два ряда сидений. Перед задним креслом установлено отдельное ветровое стекло.

Auto.ru

Ранее стало известно, что в России появилось новое поколение Genesis G90 с двумя вариантами колесной базы. Короткие версии стоят 17,1 млн рублей, а варианты с увеличенной колесной базой (LWB) — 19,95 млн рублей.

Автомобили доступны для покупки по схеме параллельного импорта. Модель имеет 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, 10 подушек безопасности, шторки безопасности с защитой от опрокидывания, а также систему предотвращения столкновений и другие функции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий