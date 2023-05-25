Представлен мощный китайский гиперкар Hongqi S9

В Италии представили мощный китайский гиперкар Hongqi S9.

© Hongqi S9© Соцсети КНР

Проект, который некоторые СМИ поспешили похоронить, все-таки не отменен: Hongqi отказалась от амбициозного плана организовать производство на новом итальянском заводе, но не от самого гиперкара. Однако экземпляр, который китайцы привезли на конкурс элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италию, отличается от версии, представленной несколькими годами ранее.

Главное и единственное отличие — другая силовая установка. Вместо бензиновой «восьмерки» и двух электромоторов, которые суммарно развивают 1400 лошадиных сил, Hongqi S9, представленный в Италии, получил только ДВС. Впрочем, мощную гибридную установку в будущем гиперкару все же вернут. В остальном же это практически готовый к серийному производству автомобиль, который в плане дизайна повторяет одноименный концепт прошлых лет.

Motor.ru / Hongqi S9

Motor.ru / Hongqi S9

Motor.ru / Hongqi S9

А вот с производством модели ситуация пока не прояснилась. В марте этого года стало известно, что FAW, которой принадлежит Hongqi, разорвала партнерские отношения с итальянским стартапом Silk EV, с которым изначально намеревалась построить завод в итальянском регионе Эмилия-Романья, по соседству со сборочными площадками Ferrari, Lamborghini и Pagani. Причиной стало то, что Silk EV уличили в мошенничестве — якобы стартап пытался незаконно получить десятки миллионов евро из государственных фондов.

С тех пор проект находится в подвешенном состоянии, и вопрос с производством Hongqi S9 все еще остается открытым. Если китайцы будут придерживаться изначального плана, то модель выпустят ограниченным тиражом 99 экземпляров стоимостью 1,8 миллиона долларов каждый.