Представлен мощный китайский гиперкар Hongqi S9

Марка Hongqi не отказывается от выпуска 1400-сильного гиперкара S9
В Италии представили мощный китайский гиперкар Hongqi S9.
Проект, который некоторые СМИ поспешили похоронить, все-таки не отменен: Hongqi отказалась от амбициозного плана организовать производство на новом итальянском заводе, но не от самого гиперкара. Однако экземпляр, который китайцы привезли на конкурс элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италию, отличается от версии, представленной несколькими годами ранее.
Главное и единственное отличие — другая силовая установка. Вместо бензиновой «восьмерки» и двух электромоторов, которые суммарно развивают 1400 лошадиных сил, Hongqi S9, представленный в Италии, получил только ДВС. Впрочем, мощную гибридную установку в будущем гиперкару все же вернут. В остальном же это практически готовый к серийному производству автомобиль, который в плане дизайна повторяет одноименный концепт прошлых лет.
А вот с производством модели ситуация пока не прояснилась. В марте этого года стало известно, что FAW, которой принадлежит Hongqi, разорвала партнерские отношения с итальянским стартапом Silk EV, с которым изначально намеревалась построить завод в итальянском регионе Эмилия-Романья, по соседству со сборочными площадками Ferrari, Lamborghini и Pagani. Причиной стало то, что Silk EV уличили в мошенничестве — якобы стартап пытался незаконно получить десятки миллионов евро из государственных фондов.
С тех пор проект находится в подвешенном состоянии, и вопрос с производством Hongqi S9 все еще остается открытым. Если китайцы будут придерживаться изначального плана, то модель выпустят ограниченным тиражом 99 экземпляров стоимостью 1,8 миллиона долларов каждый.
Вряд ли FAW поставит крест на столь перспективной имиджевой модели. На «бумаге» S9 быстрее Bugatti Chiron: с места до «сотни» китайский гиперкар разгоняется за 1,9 секунды (Chiron требуется на это на 0,6 секунды больше), а его максимальная скорость превышает 400 километров в час.