BYD подаст в суд на Great Wall за клевету

В китайском автокластере случился скандал. Концерн Great Wall заявил, что данные по выбросам автомобилей BYD - одного из ветеранов гибридного сегмента не только в КНР, но и в мире, не соответствуют действительности. Разумеется, такой выпад без ответа марка BYD оставить не могла и пригрозила коллегам судебным разбирательством.

Great Wall 11 апреля 2023 года направила в Министерство экологии и окружающей среды, Государственное управление по регулированию рынка и Министерство промышленности и информационных технологий отчётные материалы с результатами собственных испытаний BYD Qin Plus DM-i, согласно которым есть подозрение несоответствия данной модели национальным стандартам. В документе говорилось, что Great Wall не оставит ситуацию без внимания и будет пристально следить за ходом рассмотрения.

BYD отреагировала, опубликовав заявление, в котором выразила протест против недобросовестных форм конкуренции и предупредила, что оставляет за собой право обратиться в суд. Также в заявлении отмечается тот факт, что автомобили BYD, представленные на рынке, имеют соответствующие сертификаты, выданные государственными органами.

Автомобили, приобретённые Great Wall для тестов, должны быть отправлены на экспертизу третьей стороне, но перед этим, говорят в BYD, их пробег должен составить не менее 3000 км, в то время как сейчас на одометрах не более 670 км.