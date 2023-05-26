Средняя стоимость полисов ОСАГО с начала года продолжает снижаться. В апреле она составила 7,3 тысячи рублей, что на 8% меньше, чем по итогам первого квартала (7,9 тысяч рублей) и на 6% ниже, чем средняя премия по ОСАГО за март 2023 года (7,8 тысяч рублей), сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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Он напомнил, что если в январе 2023 года средняя стоимость полиса составила 8 037 рублей, то в феврале она незначительно снизилась - до 8 029 рублей, в марте снизилась на 2,5% по сравнению с февралем - до 7 826 рублей, а в апреле стала ниже еще на 6%, чем в марте, и составила 7 341 рубля. Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией за безубыточных автовладельцев, средняя цена на ОСАГО стала ниже почти на 10%, сообщил Евгений Уфимцев.

Средняя выплата по итогам апреля 2023 года составила 86,5 тысяч рублей, что на 4% больше, чем за первый квартал 2023 года (83,3 тысяч рублей). При этом по сравнению с мартом 2023 года этот показатель снизился на 1%.