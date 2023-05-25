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Требует доработки: россияне недовольны ОСАГО

49% россиян недовольны ОСАГО и считают, что данный страховой продукт нуждается в серьезных доработках. Такие данные после опроса автомобилистов получило издание РБК. По мнению респондентов, лимит компенсации убытков по «автогражданке» должен составлять 400 тыс. рублей.

Требует доработки: россияне недовольны ОСАГО
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Около 49% опрошенных поддержали идею увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО. 43% проголосовали за автоматическое вынесение штрафов за отсутствующую страховку с помощью камер. Также водители поддержали внедрение региональных тарифов по ОСАГО.

60% проголосовавших довольны работой страховщиков.

56% считают, что ремонт машин б/у запчастями по ОСАГО крайне недопустим. 44% ответили, что восстанавливать авто подержанными запчастями можно только в тех случаях, если это сократит сроки ремонта и если запчасти не скажутся на безопасности движения.

Ранее в России предложили снизить стоимость ОСАГО для отечественных авто. Из-за долгих поставок запчастей в нашей стране увеличат срок ремонта по полису автогражданки.

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