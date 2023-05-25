Суперкар Lamborghini Countach продают за 84 миллиона рублей

В России на продажу выставили легендарный суперкар Lamborghini Countach юбилейной серии «25th Anniversary Countach» 1990 года выпуска, который проехал всего лишь 11,3 тысячи километров. Он может стать вашим, если готовы расстаться с 84 миллионами рублей.

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Выставленный на продажу Countach оснащён двигателем объемом 5,2 литра и мощностью 455 лошадиных сил, работающим в паре с механической коробкой передач. До сотни суперкар разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость достигает 338 км/ч.

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Владелец по ПТС только один. Сообщается также, что автомобиль обслуживался у официального дилера, что подтверждает сервисная книжка.

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Дизайн Lamborghini Countach был создан известным итальянским дизайнером Марчело Гандини. Модель стала культовым образцом в автомобилестроении, опередив свое время.