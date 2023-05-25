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Белорусский МАЗ сделал новый туристический автобус: первые фото и подробности

Телеграм-канал «Автобусы Беларуси» опубликовал первые фотографии нового автобуса МАЗ-350. Сам завод ещё не представлял эту модель официально.

Белорусский МАЗ сделал новый туристический автобус
© Wroom.ru

Туристический лайнер имеет три оси (ранее МАЗ подобных автобусов не делал) и кузов длиной 14,8 метра. Такие габариты позволили разместить в салоне 61 кресло для пассажиров и ещё одно для гида. Благодаря высокому полу суммарный объём багажных отсеков составляет впечатляющие 11 кубометров.

Wroom.ru

Подробные характеристики модели не опубликованы, но уже известно, что МАЗ-350 оснащён китайским шестицилиндровым турбодизелем Weichai WP10 объёмом 9,7 литра и мощностью 400 л. с. Такие двигатели уже несколько лет ставят на грузовики МАЗ. Ещё одна особенности нового автобуса — пневмоподвеска.

Wroom.ru

Когда начнутся производство и продажи модели МАЗ-350 — пока неизвестно.

Кстати, в России сейчас не выпускают туристические автобусы: последнюю модель этого класса, «ЛиАЗ Круиз», сняли с производства в 2017 году. Зато КамАЗ готовит к запуску новый автобус для бездорожья.

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