Финалиста премии «Всемирный автомобиль года» продают в России за 8,5 млн рублей

Автодилеры в России начали предлагать японские спорткары Nissan Z, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких автомобилей 2023 года выпуска размещены в классифайдах дилерами из Новосибирской области, цены варьируются от 8,5 млн до 9,8 млн рублей.

© Газета.Ru / Nissan

Дилеры принимают заявки на автомобили как с правым, так и с левым расположением руля. Купе оснащается битурбомотором V6 объемом 3,0 литра, который развивает 405 л.с. и сочетается с механической коробкой передач. Тяга передается на задние колеса. Длина автомобиля составляет 4379 мм при колесной базе 2550 мм.

В салоне Nissan Z установлена цифровая приборная панель и мультимедиа-система с 8- или 9-дюймовым экраном в зависимости от комплектации. В список оборудования входят однозонный климат-контроль, передние и задние парктроники и электронные помощники, включая систему автоматического торможения.

Покупателям из РФ для заказа также доступны машины в версии Perfomance, которые отличаются наличием спойлера, дифференциала с дисковой блокировкой, более жесткой подвеской и другими опциями.

Газета.Ru / Nissan