Госдума отклонила законопроект о "Народном инспекторе"

Громкий и спорный законопроект, который позволял наказывать водителей автоматически по фото, сделанное через специальное мобильное приложение, Госдума отклонила. Речь идет о так называемом "Народном инспекторе".

© Артем Коротаев/ТАСС

Напомним, работа над ним велась с 2017 года. В 2019 он был принят в первом чтении. И вот сейчас, практически, во втором чтении, он снят с рассмотрения. Федеральный "Народный инспектор" умер, так и не родившись. Но скорби это почему-то не вызывает.

Видео дня

Законопроект вносил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым инспекторы могли бы выносить автоматически штрафы на автовладельцев, а не водителей, за нарушения снятые, например, на смартфон. Но только по ограниченному составу нарушений. Это нарушение правил проезда железнодорожного переезда, проезд на красный свет, разворот или движение задним ходом, там, где это запрещено, езда по встречной полосе. Кроме того, несоблюдение требований знаков или разметки, движение по выделенной полосе. А также непропуск пешеходов, ну и, конечно, нарушение правил остановки и стоянки.

Несколько лет назад в регионах применялись местные программные продукты с помощью которых штрафовали автовладельцев автоматически, в основном, за неправильную парковку. "Помощник Москвы" - в столице, "Добродел" - в Московской области, "Народный инспектор" - в Татарстане. Будущему единому приложению, которое заработает по всей стране, даже заочно утвердили название, которое использовалось в Татарстане.

Но потом вышло решение Верховного суда, а затем это решение было закреплено и постановлением Пленума ВС, согласно которому снимки, сделанные с мобильных телефонов, планшетов и прочих гаджетов не могут считаться автоматической фиксацией нарушения, поскольку тот, кто их делает, влияет на выбор объекта съемки. Приборы автоматической фиксации, помимо того, что должны быть поверены должным образом.

В результате в Подмосковье и Татарстане перестали штрафовать водителей в автоматическом режиме с помощью таких фотографий. Те штрафы, которые выносятся автовладельцам до сих пор в некоторых регионах с помощью подобных приложений, отменяются в судах, только на том основании, что вынесены они с применением устройств, автоматическая работа которых не доказана.

Почему не чувствуется скорби по этому проекту? Потому что, как не раз говорили эксперты, появление такого приложения со всеми вытекающими из него штрафами, приведет только к тому, что у пешеходов появится инструмент для борьбы с неугодными им автомобилистами. Они смогут использовать приложение даже для того, чтобы отомстить, например, непонравившемуся соседу. Ведь ответственности за такой ложный донос, даже если он сфабрикован у нас не предусмотрено.