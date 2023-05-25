Volkswagen представил рестайлинг Atlas и Atlas Cross Sport

Volkswagen анонсировал новые внедорожники Atlas 2024 и Atlas Cross Sport, которые получили более мощный двигатель и усовершенствованный салон. Новые модификации начнут поступать к дилерам в США в конце этого года, пишет Autoblog.

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Компания внесла значительные изменения в техническую часть внедорожников. Они получили новый 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 269 л.с.. Передний привод по-прежнему входит в стандартное оснащение, а полный привод является дополнительной опцией.

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Также самые большие внедорожники Volkswagen 2024 года Atlas и Atlas Cross Sport удостоились пристального внимания дизайнеров компании и могу похвастаться обновленным интерьером салона.

Приборная панель и центральная консоль в машинах обтянуты искусственной кожей. Информационно-развлекательная система поддерживает беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto. Также Atlas оснащены беспроводной зарядной панелью для смартфонов и как минимум шестью портами USB-C для быстрой зарядки.

«Новые модели также оснащены подогревом рулевого колеса, вентиляцией передних сидений и регулируемым по высоте пассажирским сиденьем в качестве стандартного оборудования. Топовые модели оснащены сиденьями из стеганой кожи с ромбовидной строчкой», - отмечает издание.

Autoblog.com

Рекомендованная производителем цена Atlas составит 39 075 долларов США. Atlas Cross Sport 2024 года будет стартовать от 38 065 долларов. А топовые модели Atlas SEL Premium R-Line и Atlas Cross Sport SEL Premium R-Line будут стоит 53 805 и 52 795 долларов соответственно.

Таким образом, цены на новинки выросли по сравнению с предыдущим поколением. В частности, Atlas поднялся в цене на 1270 долларов, а стоимость Cross Sport выросла на 960 долларов.

Ожидается, что Atlas и Atlas Cross Sport поступят к дилерам в США в третьем квартале 2023 года.