Nio готовит электрический кроссовер с запасом хода почти 1 тыс. км

Как сообщает SPEEDME.RU, бренд NIO намерен закрепиться на европейском рынке. Основной акцент компания делает на автомобилях премиум-сегмента. В связи с этим дебют состоялся в Норвегии, Германии и Дании. Однако теперь компания планирует создать новый бренд, чтобы лучше укрепиться в Европе.