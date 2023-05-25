Nio готовит электрический кроссовер с запасом хода почти 1 тыс. км

Nio готовит для Европы электрический кроссовер с запасом хода почти 1 тыс. км
Как сообщает SPEEDME.RU, бренд NIO намерен закрепиться на европейском рынке. Основной акцент компания делает на автомобилях премиум-сегмента. В связи с этим дебют состоялся в Норвегии, Германии и Дании. Однако теперь компания планирует создать новый бренд, чтобы лучше укрепиться в Европе.
Новый бренд, вероятно, начнет появляться изначально в Испании и Италии.
Последняя новинка, NIO EL6, до 100 км/ч разгоняется за 4,5 секунды, запас хода составляет 625 км.
NIO с июля начнет предлагать аккумуляторную полутвердую батарею емкостью 150 кВт/ч: благодаря этому объявленный запас хода составляет 930 километров, что позволит ему войти на рынке в узкий круг электромобилей с большим запасом хода.