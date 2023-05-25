В России резко выросли продажи пикапов

Традиционно не слишком популярный сегмент рынка в апреле нынешнего года увеличился втрое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщают в «Открытие Авто» со ссылкой на данные по регистрациям. Правда, в числах результат невысокий — 1265 штук (вместо 445 годом ранее). Объясняется интерес к грузовичкам более богатым выбором за счет поступлений из Китая, США и Японии. Также стоит помнить, что в апреле 2022 года рынок почти остановился из-за ухода брендов и взлетевших цен.

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Почти все пикапы, включая исчезнувшие с официального авторынка, за год нарастили продажи. На вершине рейтинга самых продаваемых грузовичков по-прежнему располагается УАЗ «Пикап», однако ему все труднее удерживать первенство. В апреле на нем остановили выбор 286 покупателей, что на 133 процента больше, чем за тот же месяц прошлого года.

К лидеру подбирается Great Wall Poer, проданный в количестве 232 штук — плюс 1060 процентов. На третьем месте — параллельно-импортный американский Dodge Ram с 144 реализованными экземплярами и ростом на 115 процентов.

Выросли и продажи японских пикапов. Toyota Hiluх купили 133 раза (плюс 90 процентов), Mitsubishi L200 — 132 (плюс 71 процент). Ранее марки продавали в России по 2,5-3 тысячи пикапов в год, а вот объемов «серого» ввоза для достижения аналогичного результата явно не хватит.