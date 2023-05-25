В России резко выросли продажи пикапов

В России взлетели продажи пикапов
Традиционно не слишком популярный сегмент рынка в апреле нынешнего года увеличился втрое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщают в «Открытие Авто» со ссылкой на данные по регистрациям. Правда, в числах результат невысокий — 1265 штук (вместо 445 годом ранее). Объясняется интерес к грузовичкам более богатым выбором за счет поступлений из Китая, США и Японии. Также стоит помнить, что в апреле 2022 года рынок почти остановился из-за ухода брендов и взлетевших цен.
Почти все пикапы, включая исчезнувшие с официального авторынка, за год нарастили продажи. На вершине рейтинга самых продаваемых грузовичков по-прежнему располагается УАЗ «Пикап», однако ему все труднее удерживать первенство. В апреле на нем остановили выбор 286 покупателей, что на 133 процента больше, чем за тот же месяц прошлого года.
К лидеру подбирается Great Wall Poer, проданный в количестве 232 штук — плюс 1060 процентов. На третьем месте — параллельно-импортный американский Dodge Ram с 144 реализованными экземплярами и ростом на 115 процентов.
Выросли и продажи японских пикапов. Toyota Hiluх купили 133 раза (плюс 90 процентов), Mitsubishi L200 — 132 (плюс 71 процент). Ранее марки продавали в России по 2,5-3 тысячи пикапов в год, а вот объемов «серого» ввоза для достижения аналогичного результата явно не хватит.
Шестым стал Great Wall Wingle (116 штук, плюс 544 процента), продажи которого остановились месяц назад. Далее следуют два «китайца» — JAC T6 (97 автомобилей, плюс 362 процента), DFM ZNA (63 штуки), за ними — Ford F-150 (21 штука, плюс 133 процента), а замыкает десятку Toyota Tundra, которая разошлась в количестве 19 штук (плюс 171 процент).
Остальные пикапы купили менее 10 раз. В этом списке — Ford Ranger, Jeep Gladiator, Hummer EV, Toyota Tacoma, GMC Sierra, Isuzu D-Max и JAC T8 Pro.