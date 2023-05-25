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Atlas представил электрический кроссовер, который будет производиться в Марокко

Сегодня компания Atlas показала силуэт будущего автомобиля на одном тизерном эскизе. Важно отметить, что этот проект пока что находится на ранних стадиях разработки.

Atlas представил электрокроссовер, который соберут в Марокко
© atlasmotorcorporation.com

Производящий электромобили стартап Atlas имеет марокканские корни и штаб-квартиру в Лондоне. Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания анонсировала свой первый электрокар, который был спроектирован и будет изготавливаться в Африке.

По планам, этот внедорожник запустят в серийное производство в 2026-м году. Ну а дебют на мировых рынках ожидается не раньше 2027-го года. Сначала авто будут продавать на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.

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