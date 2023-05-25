Atlas представил электрокроссовер, который соберут в Марокко

Atlas представил электрический кроссовер, который будет производиться в Марокко
Сегодня компания Atlas показала силуэт будущего автомобиля на одном тизерном эскизе. Важно отметить, что этот проект пока что находится на ранних стадиях разработки.
Производящий электромобили стартап Atlas имеет марокканские корни и штаб-квартиру в Лондоне. Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания анонсировала свой первый электрокар, который был спроектирован и будет изготавливаться в Африке.
По планам, этот внедорожник запустят в серийное производство в 2026-м году. Ну а дебют на мировых рынках ожидается не раньше 2027-го года. Сначала авто будут продавать на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.