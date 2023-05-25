Спрогнозирован рост цен на кроссовер «Москвич 3»

С июля 2023 года утилизационный сбор на автомобили в России повысят на 60%. Это станет драйвером роста цен как на

автомобили, которые ввозят в страну по параллельному импорту, так и на минимально локализованные в стране, сообщает Drom.ru со ссылкой на три осведомленных источника.

Отмечается, что речь идет, в частности, о «Москвиче».

С 2020 года в России ставка утилизационного сбора для автомобилей с мотором объемом до литра составляет 48 200 рублей, с мотором объемом от 1 до 2 л – 178 400 рублей, с мотором объемом от 2 до 3 л – 281 600 рублей, с мотором от 3 до 3,5 л – 259 600 рублей, с мотором объемом свыше 3,5 л – 445 000 рублей.

Уже с июля ожидается повышение данных ставок на 60%, говорится в публикации. Также подчеркивается, что сейчас покупатели «Москвича 3» уплачивают за утильсбор 178 400 рублей, которые заводу не компенсируют из-за нулевой локализации.

С лета сумма составит 285 440 рублей. Соответственно, стоимость модели поднимется как минимум на 107 040 рублей.

Портал отмечает, что оставить стоимости версии «Москвича 3» с ручной коробкой на текущем уровне в 1 970 000 рублей необходимо. Это обусловлено тем, что за счет текущей цены можно претендовать на участие в программах господдержки, которые подразумевают рекомендованную розничную цену до двух миллионов рублей.