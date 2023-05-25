Renault закончила трансформацию своего минивэна Espace в кроссовер

Совершенно новый Renault Espace почти полностью порвал со своим прошлым минивэна. Как сообщает Autoevolution, новое поколение автомобиля будет представлять собой просторный кроссовер-внедорожник.

История модели началась еще в 1984 году, когда его выпускали как большой пятидверный MPV. Тогда Renault Espace отвечал запросам рынка — у покупателей существовал ощутимый спрос на просторные минивэны. Однако сейчас, когда этот сегмент устарел, многие компании стали переосмысливать свои модели. По этому пути пошли и Renault.

На самом деле трансформация Espace началась еще с пятой версии в 2015 году. Уже тогда производитель сделал ощутимый уклон в сторону кроссовера-MPV. Однако теперь Renault сделала еще больший рывок, отказавшись от ряда старых моделей и полностью преобразив оставшиеся.

Новый Espace представляет собой среднеразмерный внедорожник. Он немного меньше модели пятого поколения и примерно на 215 кг легче. Также автомобиль стал более производительнее благодаря трансмиссии E-Tech мощностью в 200 лошадиных сил. Расход топлива заявлен на уровне 4,6 литров на 100 км, а сама батарея заряжается во время движения.