«Ягуары» и Lamborghini: какие автомобили обожала Тина Тернер

В возрасте 83 лет в Швейцарии скончалась знаменитая певица Тина Тернер. Известно, что кроме музыки, певица увлекалась автомобилями. Autonews.ru вспомнил основные факты «автомобильной» биографии звезды.

Особую любовь Тина Тернер испытывала к «Ягуарам». В ее гараже было несколько автомобилей этого бренда. По ее словам, когда она садилась за руль Jaguar, то чувствовала себя по-настоящему свободной.

Также в ее автопарке были несколько Mercedes-Benz G-Class, на которых она любила ездить в Швейцарии. Ее можно было увидеть и за рулем Fiat Jolly. Но одной из самых интересных моделей в ее коллекции стал внедорожник Lamborghini LM002, который получил прозвище Rambo-Lambo. Всего было произведено 328 таких машин.

В 1980-х годах Тернер снялась в одной из серий культового фильма «Безумный Макс». В третьей части блокбастера ее героиня села за руль постапокалиптических автомобилей. Некоторые трюки она исполнила сама.

В 2013 году звезда вышла замуж за продюсера Эрвина Баха. На церемонию, которая прошла на берегу Цюрихского озера в Швейцарии, супруги приехали на кабриолете Rolls-Royce Phantom Drophead, за рулем которого был сам Бах.