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Lexus опубликовал новое фото внедорожника GX в преддверии выхода на рынок

В преддверии дебюта нового поколения внедорожника Lexus GX, который состоится 8 июня, японский автопроизводитель опубликовал изображение-тизер новинки.

Lexus опубликовал новое фото в преддверии выхода на рынок внедорожника GX
© Lexus

На фото видно, что на двери багажника GX появилась поперечная светодиодная полоса, которая соединяет задние фонари машины. На GX сохранились дверные ручки под естественный хват и сильно выступающие колесные арки. Дизайн нового поколения GX близок к представленному ранее более крупному внедорожнику Toyota Land Cruiser 300 и очерчен более прямыми и резкими линиями, чем у прошлого поколения GX. Также GX получил более высокие и узкие наружные зеркала.

Технической информации о новинке производитель не раскрывает, однако ранее издание Automotive News сообщало, что автомобиль должен получить новое семейство гибридных силовых установок.

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