Lexus опубликовал новое фото в преддверии выхода на рынок внедорожника GX

На фото видно, что на двери багажника GX появилась поперечная светодиодная полоса, которая соединяет задние фонари машины. На GX сохранились дверные ручки под естественный хват и сильно выступающие колесные арки. Дизайн нового поколения GX близок к представленному ранее более крупному внедорожнику Toyota Land Cruiser 300 и очерчен более прямыми и резкими линиями, чем у прошлого поколения GX. Также GX получил более высокие и узкие наружные зеркала.