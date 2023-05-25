Объявлены сроки появления новой Lada Vesta с двигателем 1.8 и вариатором

Компания АвтоВАЗ объявила сроки запуска новой Vesta с двигателем 1.8 и вариатором.

Фото: Lada Lada

Как стало известно «Мотору», это произойдёт в I квартале 2024 года. Позднее в гамме «Весты» появится битопливный вариант на метане. Пока же производитель раскрыл цены машин с мотором 1.6 — она варьируется от 1 239 900 до 1 689 000 рублей.

Сегодня АвтоВАЗ раскрыл стоимость новой «Весты». Машина в начальной версии Comfort окажется чуть дороже 1,2 миллиона рублей и будет идти со светодиодной оптикой, двумя подушками безопасности, АБС, регулируемой по высоте рулевой колонкой и кондиционером. Двигатель пока один на всех — «атмосферник» 1.6 мощность 90 либо 106 лошадиных сил.

Будут у «Весты» и версии с аргегатом 1.8 (122 л.с., 170 Нм), пару которому составит вариатор. Как стало известно «Мотору», старт продаж запланирован на первый квартал 2024 года. Также заявлены Vesta Sport и битопливный вариант на бензине и метане — но его появление будет зависеть «от динамики на рынке». Выпускает Vesta завод в Тольятти, там же организована сборка Granta и семейства Niva, к которым позднее присоединится Largus.