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14 минут назад

Стали известны сроки появления новой Lada Vesta с двигателем 1.8 и вариатором

Motor.ru

Компания АвтоВАЗ объявила сроки запуска новой Vesta с двигателем 1.8 и вариатором.

Объявлены сроки появления новой Lada Vesta с двигателем 1.8 и вариатором
Фото: LadaLada

Как стало известно «Мотору», это произойдёт в I квартале 2024 года. Позднее в гамме «Весты» появится битопливный вариант на метане. Пока же производитель раскрыл цены машин с мотором 1.6 — она варьируется от 1 239 900 до 1 689 000 рублей.

Сегодня АвтоВАЗ раскрыл стоимость новой «Весты». Машина в начальной версии Comfort окажется чуть дороже 1,2 миллиона рублей и будет идти со светодиодной оптикой, двумя подушками безопасности, АБС, регулируемой по высоте рулевой колонкой и кондиционером. Двигатель пока один на всех — «атмосферник» 1.6 мощность 90 либо 106 лошадиных сил.

Будут у «Весты» и версии с аргегатом 1.8 (122 л.с., 170 Нм), пару которому составит вариатор. Как стало известно «Мотору», старт продаж запланирован на первый квартал 2024 года. Также заявлены Vesta Sport и битопливный вариант на бензине и метане — но его появление будет зависеть «от динамики на рынке». Выпускает Vesta завод в Тольятти, там же организована сборка Granta и семейства Niva, к которым позднее присоединится Largus.

Тем временем предприятие «Лада Ижевск» отведено под сборку электрического e-Largus. А на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который зимой перешёл в собственность АвтоВАЗа, этим летом запустят производство новых моделей C- и D-класса. Уже известно, что первенцем станет кроссовер FAW Bestune T77, который переименую в Lada X-cross 5.

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