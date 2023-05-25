Эксперт рассказал, какие машины россияне заказывают из-за границы

Россияне чаще всего заказывают из-за границы компактные кроссоверы корейских и американских марок, если у них сумма на покупку автомобиля ограничена 2 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов, который специализируется на доставке машин из-за рубежа. По его словам, речь идет о машинах, которые никогда не продавались на российском рынке.

«С суммой до 2 млн рублей покупатели чаще всего выбирают переднеприводные Hyundai Kona, Kia Niro, SsangYong Tivoli и Chevrolet Tracker. Это машины примерно 2018 или 2019 года выпуска с пробегом не менее 80 тыс. км. Техническое состояние таких четырех-пятилетних автомобилей будет не самым лучшим», — сказал Дмитрий Рогов.

По словам эксперта, россияне покупают такие машины из-за того, что они дешевле популярных в России моделей-одноклассников, у них недорогое техобслуживание и легко реализовать машину на вторичном рынке. Кроме того, они лучше оснащены: в комплектацию обычно включен кожаный салон, люк, климат-контроль, функция удержания в полосе, система контроля «слепых зон» и многое другое.

«В последнее время также пользуются спросом кроссоверы Samsung из Кореи, которые являются копиями моделей Renault. Например, Samsung QM3 и Samsung XM3. Их французские «близнецы» Renault Captur и Renault Arkana соответственно. Они тоже умещаются в бюджет до 2 млн рублей», — отметил специалист.